Milan, infortunio Ibrahimovic: difficile vederlo contro la Juventus

Dopo il ritorno in campo con gol, Zlatan Ibrahimovic è costretto a fermarsi ancora. Sarà difficile vederlo contro la Juventus

A ridosso dei 40 anni Zlatan Ibrahimovic ha ammesso di non essere Superman. Per questa ragione, il suo utilizzo contro la Juventus è in forte dubbio. Difficile che lo svedese possa giocare a Torino, con il ruolo di centravanti del Milan conteso da Ante Rebic e Olivier Giroud, con il secondo in pole position.

Lo conferma La Gazzetta dello Sport, che spiega come questa per l’attaccante classe ’81 sia l’inizio di una nuova fase: «dottor Zlatan suggerisce cautela e mister Ibra vorrebbe giocarle tutte, questa volta prevarrà la saggezza» si legge sulla Rosea, con un chiaro riferimento al racconto di Robert Louis Stevenson.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24