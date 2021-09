Milan, infortunio Ibrahimovic: le ultime in vista del match con la Juve

Ibrahimovic anche oggi non si è allenato con il gruppo a Milanello: difficile un suo recupero per la sfida di domenica tra Milan e Juve

Anche oggi – riporta Sky Sport – Zlatan Ibrahimovic non si è allenato insieme al resto della squadra nella seduta d’allenamento a Milanello. Diminuiscono ulteriormente le possibilità di una presenza dello svedese del Milan (che soffre di un problema al tendine d’Achille) domenica nel big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

Pioli a questo punto potrebbe puntare su Rebic come prima punta, con il croato favorito su Giroud (anche il francese non al meglio fisicamente). A sinistra invece possibile spazio per Leao viste le brillanti prestazioni del portoghese nelle ultime partite.