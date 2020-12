Milan, infortunio Rebic: l’annuncio di Pioli

Ante Rebic sarebbe a rischio per la partita che il Milan giocherà contro il Sassuolo

Il Milan è alle prese con l’assenza in attacco di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, nelle ultime partite, è stato sostituito da Ante Rebic ma per la partita di domani contro il Sassuolo anche il croato sarebbe in dubbio.

In conferenza stampa, Stefano Pioli ha infatti annunciato che l’attaccante è stato sostituito mercoledì per un problema al piede e negli ultimi giorni ha svolto solo lavoro personalizzato. In dubbio quindi la presenza di Rebic al Mapei Stadium. In caso di forfati, pronto Leao a fare da prima punta.