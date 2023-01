Milan-Inter 0-2, nerazzurri in controllo del match nel primo tempo e doppio vantaggio meritato per la squadra di Inzaghi

Il primo tempo della finale di Supercoppa Italiana è stato tutto a tinte nerazzurre grazie ai gol messi a segno da Dimarco e Dzeko.

Sono bastati 20 minuti all’Inter di Inzaghi per regolare, almeno per i primi 45 minuti di gioco, un Milan in bambola e poche volte pericoloso dalle parti di Onana.