Milan Inter: ecco i convocati di Giampaolo per il derby

Ecco i 23 giocatori convocati da Marco Giampaolo per il derby di domani sera contro l’Inter. La lista

Domani le luci di San Siro illumineranno il derby della Madonnina. Inter e Milan si sfidano per tre preziosissimi punti in palio. Al termine della rifinitura Marco Giampaolo ha convocato 23 giocatori per il big match di domani sera. Ecco la lista.

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI

Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessié, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI

Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso.