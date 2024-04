Festa scudetto Inter, rinvio sempre più vicino. La situazione

La festa scudetto dell’Inter a rischio rinvio. Ecco perché potrebbe saltare la manifestazione per la conquista della seconda stella

È ormai quasi tutto pronto per lo scudetto dell’Inter, la cui aritmetica potrebbe arrivare già questa sera nel derby contro il Milan in caso di successo sui cugini rossoneri. La festa potrebbe però essere rinviata per il maltempo nel capoluogo lombardo.

Come riportato da Pasquale Guarro, la festa sarebbe in questo caso slittata nel fine settimana in cui i nerazzurri sfideranno in casa il Torino.