Milan Inter, Pioli stravolge tutto per il derby: cambio ruolo per Leao

Importanti cambiamenti previsti da parte di Stefano Pioli in vista del derby di Milano contro l’Inter. Ecco le ultime

Stasera andrà in scena uno dei derby di Milano più importanti degli ultimi anni. Infatti, come si prospettava da tempo, l’Inter ha la possibilità battendo il Milan di conquistare il ventesimo scudetto, anticipando i cugini nella corsa alla seconda stella.

Potrebbe essere anche l’ultimo derby per Pioli, sempre più in discussione dopo questa stagione, che secondo La Gazzetta dello Sport stravolgerà tutto per il derby mettendo Giroud in panchina, Leao al suo posto da numero nove e Musah esterno destro con Pulisic a sinistra.