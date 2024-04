Milan Inter, tifosi nerazzurri infiltrati con la Carta Cuore rossonero

Milan Inter, non è un derby come gli altri perché per i nerazzurri potrebbe voler dire scudetto e tanti tifosi hanno sottoscritto la Carta Cuore rossonera per infiltrarsi

Come svelato da La Gazzetta dello Sport ci saranno molti tifosi dell’Inter ‘infiltrati’ a San Siro anche in settori diversi dalla Curva Nord a loro riservata, anche se non si è mai arrivati alla vendita libera. La fase di vendita dei biglietti riservata agli abbonati, infatti, permetteva loro di acquistare un biglietto aggiuntivo. E ai possessori della Carta Cuore rossonero di comprarne fino a un massimo di quattro.

È qui che gli interisti hanno chiesto ospitalità: per assicurarsi un posto bastava a quel punto cambiare nominativo. Il numero delle modifiche sui dati personali è stato molto più alto che in altre occasioni: una cifra che fa pensare a un consistente numero di ‘infiltrati’ nei vari settori. Un dettaglio: per fare il cambio nominativo serviva la tessera Cuore rossonero… che i tifosi dell’Inter non hanno esitato a farsi.