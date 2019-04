Milan, intrigo Caldara: pronto da un mese ma non scende mai in campo

Milan, intrigo Caldara: il giovane difensore è pronto da un mese, secondo lo staff medico, ma Gattuso non lo fa scendere mai in campo

Mattia Caldara è destinato a restare uno dei misteri del Milan di questa stagione. Il difensore rossonero, arrivato in estate nella maxi operazione con la Juve che ha coinvolto Bonucci e Higuain, è sceso in campo una sola volta con la maglia del Milan, in Europa League contro il Dudelange.

La scelta di risparmiarlo sarebbe di mister Gattuso: Ringhio vorrebbe evitare qualsiasi tipo di ricaduta a livello fisico, ed attuare una strategia simile al reintegro in squadra di Andrea Conti. A Caldara, quindi, non resta che aspettare l’inizio della prossima stagione.