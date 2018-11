Milan-Juventus, Capello: «Bianconeri favoriti, ma attenzione a Higuain»

L’ex allenatore di Juventus e Milan ha parlato del big match che di disputerà a San Siro

«La Juventus, nonostante la sconfitta col Manchester United, arriva molto bene alla sfida di San Siro e non intravedo problemi nella squadra di Allegri», queste le parole in esclusiva a tuttojuve.com di Fabio Capello. L’incontro più atteso per la 12 giornata di Serie A è certamente Milan-Juventus e Capello, nella sua lunga carriera, le ha allenate entrambe. «Sarà una partita interessante – ha concluso l’allenatore italiano – I bianconeri sono più riposati e sono favoriti. Suso e Higuain possono mettere in difficoltà la Juventus, ma tutto dipenderà da come i bianconeri saranno concentrati a San Siro. Come protagonista mi aspetto il più atteso: Ronaldo».