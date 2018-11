Al termine del match tra Milan e Juventus, l’attaccante dei bianconeri Ronaldo ha parlato ai microfoni di SkySport

Al termine del match tra Milan e Juventus, Cristiano Ronaldo, autore del secondo gol die bianconeri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto ha dichiarato: «Sono molto contento questa specialmente per la partita, per la squadra, ma soprattutto per come abbiamo giocato. Giocare a San Siro contro il Milan è sempre difficile. Non sapevo del record, l’importante era vincere, ma anche per la Juventus. Higuain espulso? Penso che sia stata una situazione difficile, ho detto ad Higuain di non esagerare, ma non mi ha voluto ascoltare. Sapevo che poteva prendersi un ulteriore giallo e così è stato».