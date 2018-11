Milan-Juventus, Scaroni: «Gattuso ha trasmesso il suo cuore alla squadra»

Prima del fischio d’inizio del posticipo serale Milan-Juventus, Scaroni, presidente dei rossoneri, ha parlato a Milan Tv

A un’ora dall’inizio del posticipo serale Milan-Juventus, il presidente dei rossoneri, Scaroni, ha parlato alla tv ufficiale del club. «Mi aspetto una grande partita, un grande spettacolo – ha sottolineato Scaroni – Abbiamo più punti dell’anno scorso e sono soddisfatto, peccato per gli infortuni». Su Gattuso ha aggiunto: «Ha saputo trasmettere il suo cuore alla squadra». In chiusura si è concentrato sui suoi compagni di avventura, arrivati in dirigenza dopo l’avvento di Elliot: «Leonardo e Maldini sono molto presenti».