Nel corso della partita tra Milan e Juventus, i tifosi rossoneri hanno esporto uno striscione contro Bonucci

Ritorno a “casa” per Bonucci questa sera a San Siro. Il difensore juventino torna infatti a Milano dopo averci passato una sola stagione, l’anno scorso tra le fila del Milan. I tifosi rossoneri, quest’estate non hanno però preso bene il ritorno di Bonucci alla Juve e infatti aspettavano il momento giusto per riversare la contestazione nei suoi confronti.

Perciò, questa sera, si è presentata l’occasione per rivedere il difensore della Nazionale sul campo di San Siro. I tifosi hanno esposto un duro striscione in Curva Sud nel secondo tempo con su scritto: «Bonucci peggio di te solo Schettino.. Imbarazzante». Allo striscione si sono poi susseguiti cori molto pesanti contro di lui, definito «uomo di m****».