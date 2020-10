Milan, Kessié: «Ibrahimovic ci aiuta. Ma tutti sono importanti»

Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha commentato la vittoria ottenuta in Europa League contro il Celtic

Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta in Europa League contro il Celtic.

MILAN – «Il calcio è così, i momenti non possono essere tutti buoni. Abbiamo fatto un po’ di fatica, ora l’allenatore gestisce bene lo spogliatoio. La presenza di Ibrahimovic aiuta molto lo spogliatoio. Dopo il lockdown siamo andati subito forte. Il mister ha cercato di creare una famiglia, ognuno aiuta l’altro. Tutti i giocatori sono importanti perché Pioli sa gestire il gruppo».

COMPAGNI – «Per me è uguale giocare con Krunic, con Tonali o con Bennacer, Ci aiutiamo tutti. Ibrahimovic aiuta tanto tutti noi, mi dà una grande mano. Speriamo che lui potrà giocare ancora tante partite così dà il massimo per la squadra per andare avanti».

GOL IN STAGIONE – «Spero di fare meglio dell’anno scorso quando ho fatto sette gol. Anche se non calcio i rigori non fa niente. C’è già un campione che calcia i rigori, poi ci sono io».