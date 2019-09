Milan, la sosta aiuta Giampaolo: tre giocatori verso il recupero

Biglia e Theo Hernandez verso il recupero già per il match contro il Verona, accelera anche Caldara che oggi si è allenato a Milanello

La sosta per le Nazionali che caratterizzerà la settimana rossonera sarà un vero e proprio “toccasana” per Marco Giampaolo che approfitterà dei sette giorni di lavoro a Milanello con i gli esclusi dalle convocazioni per recuperare diversi giocatori attualmente infortunati. Biglia e Theo Hernandez stanno accelerando i tempi e potranno essere disponibili già per il rientro della Serie A il 15 settembre contro il Verona.

Nota positiva anche per quanto riguarda Mattia Caldara, il centrale lavora duro per tornare quanto prima a disposizione del tecnico, si è allenato in parte con la squadra ma anche con un preparatore all’interno della palestra del centro sportivo. Per lui si potrebbe parlare di rientro in campo già per metà ottobre.