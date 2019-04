Milan-Lazio, Gattuso lancia Caldara. In ballo c’è il futuro con i rossoneri

Gattuso sorprende tutti schierando Caldara dal 1′ in Milan-Lazio. Non solo la Coppa Italia: in ballo c’è il futuro del difensore

Gennaro Gattuso a sorpresa offre una maglia dal 1′ a Mattia Caldara nella sfida decisiva di Coppa Italia. Il difensore agirà nel trio difensivo disegnato per cercare di arginare l’offensiva della Lazio.

Il tecnico del Milan ha adoperato una scelta inattesa. Il centrale torna in campo da titolare dopo 7 mesi, anche se ha recuperato dall’infortunio che sinora lo ha tenuto fuori da almeno tre settimane. Tutti gli occhi sono puntati su Caldara: difficilmente Gattuso lo ha voluto mandare allo sbaraglio.

L’allenatore ha voluto preservarlo nelle scorse sfide per poterlo lanciare in un match da dentro o fuori che possa esaltare il difensore goleador. Questa partita può essere l’inizio di una striscia di presenze da titolare da qui a fine stagione che possono valere la conferma in vista del prossimo campionato. Caldara si gioca il proprio futuro al Milan: la speranza è quella di vederlo brillare in coppia con Alessio Romagnoli per dare vita a una delle coppie difensive potenzialmente più forti della Serie A.