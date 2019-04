Milan-Lazio: rissa a fine partita! Luiz Felipe e Kessié impazziscono – VIDEO

Milan-Lazio finisce in rissa: Luiz Felipe perde la testa, Kessié risponde alle provocazioni! Caos a San Siro! – VIDEO

Milan-Lazio finisce nel peggiore dei modi: rissa al termine del match con Luiz Felipe contro Kessié! I giocatori finiscono alle mani dopo l’episodio discusso del rigore non concesso a Milinkovic-Savic per fallo di Rodriguez.

Subito dopo il fischio finale, Luiz Felipe ha perso le staffe e cercato il confronto fisico con gli avversari, infuriato per l’ingiustizia subita. Kessié non si è tirato indietro e ha risposto per le rime al brasiliano, dando vita a una rissa! È stato necessario l’intervento di entrambe le squadre per sedare lo scontro violento tra i due giocatori. Ora il rossonero e il biancoceleste rischiano grosso. Ecco il video: