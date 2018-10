Milan: le due punte funzionano, lo dimostra la gara contro l’Olympiacos

La vittoria contro l’Olympiacos del Milan arriva grazie al cambio di modulo di Gattuso che decide di passare a due punte in corso d’opera

Il Milan batte l’Olympiacos per 3-1 in Europa League e trova la seconda vittoria di fila dopo quella contro il Sassuolo. Quello dei rossoneri è un successo convincente ed utile non solo per la classifica del girone di Europa League, ma per il morale dopo un avvio di stagione non troppo convincente. La partita contro i greci non era iniziata al meglio per il Milan, rimasto in svantaggio per quasi un ora dopo la rete di Guerrero al 14’. La svolta per i rossoneri arriva quando Gattuso, nella ripresa al 54,’ decide di cambiare modulo e passare dal 4-3-3 al 4-2-4 aumentando il peso specifico dell’attacco mandando in campo Cutrone accanto ad Higuain.

Alla coppia d’attacco bastano solo 9 minuti per ribaltare e chiudere l’incontro: dal 70’ al 79’, difatti, una doppietta di Cutrone e una rete del Pipita stendono l’Olympiacos e fanno esplodere il pubblico di San Siro. Questo nuovo sistema di gioco, potrebbe far riflettere sia l’allenatore sia la società milanese sull’acquisto di un nuovo centravanti da affiancare ad Higuain, magari Ibrahimovic.

