Milan, le prime parole di Gattuso per la stagione 2018/19

Inizia la stagione per il Milan che ha confermato la fiducia al tecnico Gennaro Gattuso, subentrato a Vincenzo Montella nella scorsa stagione. Prime parole in vista della nuova stagione per il tecnico rossonero.

Le prime parole del tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, riguardano l’Europa League, in attesa del ricorso contro l’esclusione decisa dalla Uefa a causa del Fair-Play finanziario. Ecco le parole del tecnico rossonero «Da oggi pomeriggio l’obiettivo è prepararci con la testa per giocare l’Europa League. L’abbiamo conquistata sul campo. Se poi non la giocheremo, pazienza, andremo alla ricerca di altri obiettivi e stimoli. Il 19 luglio uscirà la sentenza del Tas». Gattuso ribadisce di non aver ancora parlato di obiettivi per la prossima stagione «Obiettivi? Non abbiamo ancora parlato con i dirigenti, ci sono problematiche più importanti».

Parlando dei giocatori a disposizione, Gennaro Gattuso, parla del possibile dualismo tra Donnarumma e Reina, spiegando che «è meglio avere due grandi portieri anziché no: sarà un problema per me scegliere ma è meglio così».

Parole del tecnico del Milan anche nei confronti di Bacca, rientrato dal prestito al Villareal «Se arriva e devo sentire discorsi da bischero, non mi sta bene. Ma Bacca se si mette la maglia del Milan e si allena, perché non tenere in considerazione un attaccante che ha segnato 18 reti l’anno scorso? Se ha bisogno gli faccio anche le coccole, non c’è nessun problema.»

Sul mercato il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso ribadisce di aver bisogno di: «un’alternativa nel ruolo di attaccante esterno, una mezzala con le caratteristiche di Kessie, e poi abbiamo quattro attaccanti, Bacca, Kalinic, Silva e Cutrone: se non esce qualcuno restiamo con questi. Zaza? Ho già Cutrone con quelle caratteristiche, ha solo meno esperienza».

Chiusura di conferenza di Gennaro Gattuso che parla del futuro della società rossonera dicendo: «Obiettivo Champions o Europa League? Il primo obiettivo è trovare la tranquillità societaria. Dobbiamo sperare di vivere la quotidianità con tranquillità, aiuta a lavorare meglio – ha aggiunto l’allenatore del Milan -. Per me è facile dire che l’obiettivo deve essere la qualificazione alla Champions ma, se ci rifletto, è difficile. Aspettiamo un attimo, cerchiamo di sbagliare il meno possibile, io, lo staff, la società, vediamo anche che mercato faremo».