Milan Lecce: dove vederla, orario e probabili formazioni

A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Milan e Lecce: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Milan e Lecce. Due obiettivi diversi per le due formazioni con in palio punti pesantissimi. I rossoneri per tenersi il secondo posto e provare ad accorciare il divario dalla capolista Inter. I pugliesi per conquistare punti preziosi per la lotta alla salvezza. Il punto contro la Roma al Via del Mare ha dato consapevolezza alla squadra di Gotti. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

MILAN (4-1-4-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli; Pulisic, Musah, Reijnders, Leao; Giroud. All. Pioli

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Almqvist, Piccoli, Banda; Krstovic. All. Gotti

Milan-Lecce, orario e dove vederla

Milan-Lecce gara delle ore 15:00 del sabato, che continuerà la trentunesima giornata della Serie A, la dodicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone