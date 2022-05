Milan, Maldini: «Scudetto meritato. Questo è un punto di partenza»

Paolo Maldini, DT del Milan, ha analizzato la vittoria dello scudetto dei rossoneri: le sue dichiarazioni complete

Paolo Maldini ha parlato a Milan Tv. Le sue dichiarazioni:

«Bellissimo dopo tanti annI per me e per il Milan, risultato meritato. Siamo una squadra giovane e poi la spinta dei tifosi è stata eccezionale. A volte ci sono delle cose che non sono proprio tangibili, il Milan ci mette meno tempo perché una cultura e sappiamo gestire i vari momenti. Questo è un punto di partenza, non di arrivo. La dedica a mia moglie e ai miei figli, le persone che mi sono state più vicine. Ovviamente anche mia madre e mio padre. Lo spirito di gruppo non ci ha ha mai abbandonato e questo è il risultato».

CONTINUA SU MILAN NEWS 24