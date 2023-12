Milan, Moncada: «Champions? Peccato perché siamo stati veramente vicini al passaggio del turno»

Geoffrey Moncada, capo-scout del Milan, ha parlato a Milan Tv della mancata qualificazione dei rossoneri agli ottavi di Champions League

CHAMPIONS – «Peccato perché siamo stati veramente vicini al passaggio del turno; era importante per noi. Siamo arrivati a 8 punti come il PSG. Magari dovevamo fare meglio nelle prime due partite in cui abbiamo sbagliato qualche situazione. Ora dobbiamo tornare forti sul campionato. Veramente un peccato per la Champions perché ci siamo andati molto vicini»

SPIRITO GIUSTO – «Abbiamo visto che questo gruppo ha lo spirito giusto. Ci sono stati dei buoni cambi, il mister ha fatto dei buoni cambi e questi sono entrati subito bene. Okafor è entrato bene, Jovic sta facendo cose interessanti da cinque partite»