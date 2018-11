Novità in casa Milan, a breve ci sarà un nuovo capo scout: si tratta di Geoffrey Moncada, che lascia il Monaco dopo 6 anni

Per tornare a volare alto in classifica, il Milan, oltre a rinforzare la propria rosa, sta infoltendo i propri osservatori. A breve, in rossonero, ci sarà un nuovo capo scout che aiuterà Leonardo a trovare i giovani più promettenti: si tratta di Geoffrey Moncada, che lascerà il Monaco dopo 6 anni d servizio. Alla fine a spuntarla, per questo ruolo, è stato il 31enne, che però già dall’età di 20 anni è esperto nella video analisi, oltre ad aver creato una propria rete di osservatori in giro tra Nord e Sud America, Europa, Asia e Africa. Moncada, infatti, si contendeva il posto con Gilles Grimandi, ex Arsenal, proprio come il nuovo ad Gazidis. Il ritorno al vertice del Milan, quindi, passa dalle nuove figure dirigenziali e non solo.