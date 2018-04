Milan, Nocerino: «Gattuso? L’ho trovato invecchiato…»

Antonio Nocerino è tornato per un giorno a Milanello: le sue impressioni su Rino Gattuso

Per un po’ di tempo Antonio Nocerino è stato per i tifosi del Milan l’erede naturale di Rino Gattuso. Oggi l’ex centrocampista rossonero è tornato per un giorno a Milanello e ha scherzato sull’amico allenatore: «Sono tornato a casa, qui sono sempre stato benissimo. Sono venuto a salutare persone che mi hanno fatto sentire a casa, ho trovato un ambiente familiare, fatto di persone per bene con un cuore grande. Mi fa sempre piacere venire qua. Ho trovato Rino bene, invecchiato, sono contento per quello che sta facendo e sta avendo. Gli auguro di avere sempre di più, oltre un grande allenatore è anche un grande uomo. Io sono suo amico quindi sono di parte, gli auguro il meglio».

Nocerino ha speso parole d’elogio per il Gattuso allenatore: «Con i se e con i ma non si fa niente. Penso che dall’arrivo di Rino il Milan è cambiato tanto da fare una cavalcata incredibile a prescindere dai gol. La differenza l’ha fatta il gruppo e soprattutto a livello tattico, è una squadra che sa quello che deve fare, quando attaccare e quando difendere. Lo fanno tutti insieme mentre prima magari si ragionava con l’io».