Milan, non è soltanto Gianluigi Donnarumma l’uomo indiziato a lasciare il rossonero per sbarcare in Francia, anche André Silva nel mirino

Gianluigi Donnarumma potrebbe non essere l’unico uomo destinato a lasciare il Milan in direzione Francia. Questa volta anche il Marsiglia si starebbe muovendo per un rossonero: André Silva. Il club transalpino avrebbe, secondo Le10sports, effettuato un sondaggio per il centravanti portoghese candidato per sostituire Mario Balotelli che ha lasciato il club per scadenza di contratto.

André Silva, prelevato dal Milan per 38 milioni dal Porto nel 2017, ha vissuto due stagioni al di sotto delle aspettative prima con la maglia rossonera e poi con quella del Siviglia, squadra che si è rifiutata di riscattarlo quest’estate, collezionando nel complesso 80 presenze e realizzando 22 reti e 5 assist.