Milan, non solo Ibrahimovic: blitz per Matic, ostacolo ingaggio

Il Milan lavora sul mercato in entrata: dopo Ibrahimovic può arrivare Matic dal Manchester United: ostacolo ingaggio

Il Milan non si ferma all’acquisto di Zlatan Ibrahimovic. La dirigenza rossonera sta lavorando per portare Nemanja Matic all’ombra del Duomo, offrendo così un rinforzo di assoluto valore alla rosa di Stefano Pioli.

Il centrocampista serbo è in scadenza di contratto e non sta trovando il giusto spazio al Manchester United, tanto da valutare un addio anticipato durante il mercato di gennaio. L’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio da 7 milioni di euro attualmente percepito in Inghilterra.