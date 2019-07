Milan, perché il ritorno di Bonaventura è un’ottima notizia per Giampaolo

Il prossimo rientro di Bonaventura è una grande notizia per il Milan. L’ex Atalanta può fare molto bene con Giampaolo

Dopo aver saltato quasi tutta la scorsa stagione, Bonaventura sta per tornare a disposizione del Milan. Il suo rientro è un’ottima notizia per Giampaolo, soprattutto se dovesse utilizzare il suo tipico rombo.

C’è bisogno di mezzali intelligenti e bravi a coprire tanto campo sia in verticale che in orizzontale. Oltre a sapersi bene far trovare in spazi interni, Bonaventura è molto bravo a defilarsi e a muoversi sull’esterno. Sarebbe quindi una risorsa importante per il Milan di Giampaolo.