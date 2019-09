Milan, Piatek in gol: esultanza polemica della punta polacca – FOTO

Il Milan vince grazie al gol di Piatek, ma non passa inosservata l’esultanza polemica a seguito del rigore segnato contro il Verona – FOTO

Piatek torna al gol con il Milan dopo il digiuno dal punto di vista realizzativo e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. L’attaccante ha esultato in modo piuttosto polemico dopo il rigore segnato contro il Verona.

Piatek con un gesto eloquente ha suggerito di stare zitto a qualcuno. Ma a chi? Difficile dirlo. Forse si stava rivolgendo alla stampa che lo ha criticato in queste settimane per il momento no; oppure a Silvestri, reo di averlo disturbato con qualche parola di troppo prima del rigore.