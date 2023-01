Milan, Pioli: «Abbiamo le qualità per vincere»

Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel pre partita della sfida contro la Salernitana. I dettagli

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match tra Salernitana e Milan valido per la 16esima giornata di Serie A.

PAROLE – «Sappiamo l’importanza della partita, quanto sarebbe importante riprendere il cammino con i tre punti, pensiamo di essere pronti. Alternative? Non c’è solo De Ketelaere, c’è anche Adli vedremo a partita in corso, sarà importante l’apporoccio. Mi fido dei miei, non li cambierei con nessun altro, so quanta forza hanno, abbiamo le qualità per vincere oggi».