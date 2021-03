Milan, Pioli esalta Kessie: «Con le qualità che ha può fare tutto»

Stefano Pioli ha esaltato, in conferenza stampa, le qualità di Franck Kessie

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa pre Napoli ha esaltato le qualità di Franck Kessie.

«I meriti sono tutti suoi. Ha avuto un rendimento ed un applicazione giornaliera che in passato non so se aveva. In campo oltre alle sue qualità fisiche è sempre pronto ad aiutare il compagno e fare la cosa giusta. Con le qualità che ha può fare tutto, l’altra sera l’ho messo a fare il trequartista nel finale. Deve continuare, ha ancora l’età per crescere. Sta mettendo insieme delle prestazioni di altissimo livello, è un giocatore importante».