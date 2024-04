Milan Pioli, l’arrivo di Cardinale e il futuro: spunta il nome di Xavi

Le strade del Milan e quelle di Pioli sarebbero pronte a separarsi: Cardinale è in arrivo a Milano per parlare del futuro

Le strade del Milan e quelle di Pioli sarebbero pronte a separarsi: Cardinale è in arrivo a Milano per parlare del futuro.

L’idea della società è quella di trovare un accordo per la risoluzione contrattuale con un anno d’anticipo del contratto e virare su altri profili per la panchina. Resiste il nome di Lopetegui, ma nella lista di Ibra ci sarebbero altri due: il primo è Xavi, mentre il secondo è Thiago Motta, ma ormai promesso alla Juve dovesse lasciare Allegri. In lizza anche Amorim dello Sporting. Lo scrive Gianluca Di Marzio.