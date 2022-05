Milan, Pioli: «Meritiamo questo Scudetto più dell’Inter»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo lo scudetto conquistato

Stefano Pioli a DAZN dopo Sassuolo-Milan e la vittoria dello scudetto. Le sue dichiarazioni:

SCUDETTO – «I miei giocatori sono dei fenomeni. Sono felici per loro, per me, lo staff, per il club e per i tifosi che si meritano questo scudetto. Sono davvero felice».

CAMPIONATI – «Siamo stati più continui dell’Inter. L’ultima partita persa è stata contro lo Spezie e non dovevamo perderla. La squadra non ha mai mollato, i giocatori sono stati fantastici, sia chi ha giocato di più che di meno. Abbiamo meritato lo scudetto perchè ci abbiamo creduto di più. Abbiamo meritato perchè siamo una squadra forte e ho avuto al mio fianco due grandi dirigenti come Maldini e Massara».

SQUADRA – «Io e lo staff ci siamo divertiti tanto a lavorare con questi ragazzi. I giocatori conoscono bene il nostro modo di giocare. E’ la cosa più bella che rimane del nostro lavoro. Noi volevamo migliorare il campionato dell’anno scorso e sapevamo che se l’avessimo fatto avremmo lottato per qualcosa di importante. Siamo una squadra forte che ci ha sempre creduto. Siamo stati coraggiosi».

