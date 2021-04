Milan, Pioli non ci sta: «Fatto troppo poco per vincere la gara»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato il pareggio dei rossoneri contro la Sampdoria: ecco le parole dell’allenatore

Stefano Pioli a MilanTV ha commentato il pareggio in Milan-Sampdoria:

LA GARA – «Abbiamo fatto troppo poco per vincerla, anche se potevamo farlo con Kessiè nel finale. Abbiamo fatto troppo poco, abbiamo giocato con poco ritmo e il nostro approccio non è stato quello giusto. È stata una partita complicata per noi».

HAUGE – «Mi auguro che Jens prenda ancora più fiducia, ha segnato un gol importante per la squadra. Lo aiuterà a prendere convinzione nei propri mezzi».

CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24