Milan, la rabbia di Fonseca contro i giocatori: «Se devo portare i ragazzi della Primavera o della seconda squadra...»

Milan, Paulo Fonseca duro contro la squadra dopo la vittoria della Stella Rossa: ecco a chi erano rivolte le sue parole in conferenza stampa

Paulo Fonseca a fine partita non le manda a dire: nonostante la vittoria il tecnico del Milan non è soddisfatto dell’approccio alla gara di alcuni rossoneri. Come riportato da la Gazzetta dello Sport oggi avrà un confronto con la squadra, mentre calciomercato.com ha rivelato che i due giocatori finiti nel mirino della rabbia del tecnico sarebbero Theo Hernandez e Davide Calabria. Ecco cosa ha detto l’allenatore in conferenza stampa.

«Mi fa felice aver vinto, era la cosa più importante, siamo in una buona posizione di classifica. Ma sono così, non cambio: oggi sono stanco di lottare contro certe cose…Non sono contento della prestazione. Se devo portare i ragazzi della Primavera o di Milan Futuro, lo farò, non ho problemi. Devo parlarne alla squadra, io ho tutto chiaro in testa, non è una questione tattica o tecnica. Era una partita decisiva e aver la sensazione di non voler far tutto per vincere è la peggior da avere».