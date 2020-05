Milan, Rangnick continua a mandare segnali e studia da mesi l’italiano

Ralf Rangnick continua a mandare segnali al Milan mettendo a nudo la strategia di Ivan Gazidis. Rivoluzione vicina?

Ralf Rangnick è tornato ancora una volta a parlare della panchina del Milan. Questa volta, ai microfoni della Bild, ha ammesso di aver avuto contatti con il mondo rossonero e non ha escluso un suo approdo al Diavolo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sembra che ogni volta che il manager tedesco parli, aggiunga un pezzo al puzzle.

Dall’altra parte il Milan continua a smentire questa eventualità. La Rosea si interroga: sono delle semplici dichiarazioni di circostanza, dettate dalla bolla di sapone nella quale si trova il Milan oppure le uscite di Rangnick nascondono una strategia comunicativa studiata a tavolino con il suo entourage per mettere pressione a Gazidis e accelerare i tempi della chiusura? In ogni caso il manager tedesco si porta avanti con il lavoro: sta studiando da mesi l’italiano per potersi presentare alla prima conferenza stampa senza bisogno di interpreti.