Milan: Rangnick indeciso, riprende quota l’ipotesi Spalletti

Torna di moda il nome di Luciano Spalletti per la panchina del Milan: Ralf Rangnick continua a prendere tempo

Secondo il Corriere dello Sport torna in auge il nome di Luciano Spalletti per la panchina del Milan. Il quotidiano romano dà per certa la separazione a fine stagione tra il Diavolo e Pioli, l’ex tecnico dell’Inter potrebbe raccoglierne l’eredità.

E Ralf Rangnick? Il manager tedesco non ha ancora sciolto le proprie riserve. Non sarebbe ancora convinto se accettare o meno un compito così importante, trattandosi nel frattempo di un’esperienza per lui completamente nuova lontano dal suo contesto.