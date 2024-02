VOTI STATS – Milan-Rennes: Loftus Cheek mattatore e non solo per la doppietta

Tutti i numeri e le statistiche sulla prestazione di Ruben Loftus Cheek in Milan-Rennes di Europa League. I dettagli

Anche questa volta, in una serata fantastica per il Milan che liquida 3-0 il Rennes e comincia come meglio non potrebbe la sua Europa League, c’è un giocatore che non mette d’accordo la critica. Ma al massimo livello, come non capitava da tempo, perciò la discussione attorno a lui è serena.

LEAO – «Un paio di opere da esporre al Museo delle Belle Arti di Rennes: il dribbling di petto e quel gol, nato da un suo tacco, sono per pochi. Ah, aiuta pure dietro»: il giudizio è de La Gazzetta dello Sport, che lo valuta degno di un 8 in pagella. Tuttosport è meno benigno e lo abbassa di un voto: «Pronti via, prende una traversa dopo un’azione bella, ma quella che porta al 3-0 (in combutta con Theo) è una gioia per gli occhi».

Chi invece mette tutti d’accordo è il mattatore della serata, l’autore dei primi 2 gol.

LOFTUS-CHEEK – Migliore in campo con l’8. La testata torinese lo descrive così: «Si vede che è in palla fin dai primi minuti, e quando decide di prendere l’ascensore nessuno lo tiene. Nella ripresa altra incornata vincente per mettere in ghiaccio la gara». La rosea riassume la prestazione dell’inglese in questa maniera: «Un professore di Stanford dice che gli alieni sono tra noi. Beh, bravo quello con l’8: gran girata da 1-0, un bel cross, il 2-0. Se strappa, va via. Conferma: quando sta bene, un giocatore totale».

Infine, la valutazione più che positiva sui Pioli: più lo discutono e meglio risponde con i fatti.

PIOLI – Voto 7,5 da parte di Gazzetta: «Mette la qualificazione nel congelatore, e questo contava. Bonus: il suo Milan lo fa da squadra presente a se stessa, concreta, capace di interpretare la partita. Il Rennes, che preoccupava, cancellato». Tuttosport non lo porta oltre il 7: «Un Milan perfetto mette in discesa il passaggio del turno».

Sul piano statistico la gara è molto sintetizzabile nel merito dello sforzo offensivo dei rossoneri: rilevante sul piano della quantità, espressa da 19 conclusioni, ed anche su quello della qualità, che ha visto concludere la sfida con 7 tiri nello specchio della porta. Gara molto corretta: nessun giallo per il Diavolo, reo di soli 8 falli, uno in meno degli avversari.

