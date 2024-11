Milan, Rijkaard esalta Reijnders: «Presto sarà tra i migliori centrocampisti al Mondo»

Le parole di Frank Rijkaard, ex grande calciatore del Milan, sulla crescita di Tijjani Reijnders in rossonero. Tutti i dettagli

Frank Rijkaard ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione di Tijjani Reijnders al Milan.

CRESCITA – «Credo che sia sulla strada giusta per diventare uno dei centrocampisti più forti del mondo. Adoro il suo modo di giocare: può ricoprire qualsiasi ruolo in mezzo al campo ed è estremamente generoso, dando il massimo per la squadra senza mai risparmiarsi. Sta diventando sempre più prezioso per il Milan e il fatto che sia un giocatore chiave per la squadra lo conferma anche la sua crescita sotto il profilo realizzativo».

DIVENTARE IL NUOVO RIJKAARD – «Gli auguro di ripercorrere le mie orme. Ovviamente le sue chance di vivere bei momenti col Milan dipendono anche da quanto diventa forte la squadra».

VITTORIA AL BERNABEU – «Negli ultimi anni solo poche squadre sono riuscite nell’impresa di vincere al Bernabeu. Fonseca e il suo staff, oltre ai giocatori, meritano solo complimenti per il trionfo. Aiuterà la squadra ad avere più fiducia e consapevolezza dei propri mezzi in vista dei prossimi impegni».