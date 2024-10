Milan, il rinvio stravolge la scelta su Leao

Il Milan non scenderà in campo questo weekend a causa del rinvio della gara contro il Bologna

Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe beneficiare del rinvio della gara contro il Bologna. Questo perché secondo Tuttosport, l’ex Lille non sarebbe partito titolare contro i felsinei.

Era infatti previsto turn over in vista del big match contro il Napoli che si giocherà il 29 ottobre a San Siro nel turno infrasettimanale. Dunque, martedì sera il portoghese scenderà in campo titolare.

La probabile formazione vede infatti l’esterno lusitano condividere la trequarti con Pulisic e Chukwueze alle alle spalle di Morata, che agirà da punta unica per cercare di far male alla squadra di Conte.