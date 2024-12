Milan Sassuolo, Grosso: «Sconfitta che ci può servire»

Il tecnico dei neroverdi ha commentato la pesante sconfitta per 6-1 subita dal Milan in Coppa Italia

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Mediaset dopo il 6-1 contro il Milan in Coppa Italia che ha sancito l’eliminazione dei neroverdi dalla competizione.



LA PARTITA– «La partita è stata difficile: l’avversario si è presentato per portare a casa la qualificazione. Siamo molto dispiaciuti anche se non era la nostra priorità. Usciamo dal campo con una sconfitta che ci servirà in futuro».

SCELTA DELLE SECONDE LINEE– «Questa è una scelta che rifarei, hanno portato loro a casa la qualificazione contro il Lecce: per me era giusto dargli un’opportunità».

SERIE B– «Ora dobbiamo rituffarci nella mentalità della Serie B, vogliamo continuare a tenere questo rendimento».