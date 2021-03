Milan, Scaroni sul nuovo stadio: «Resto fiducioso, c’è tempo fino a maggio»

Paolo Scaroni ha parlato del progetto sul nuovo stadio di Milano, facendo anche il punto sulle tempistiche

Paolo Scaroni, margine della partnership tra Milan e BMW ha rilasciato una breve intervista ad Ansa.it, ecco le sue parole:

«Il progetto del nuovo San Siro? La giunta si prende del tempo per valutare che i club abbiano la necessaria forza finanziaria. Hanno tempo fino a fine maggio per rispondere».

Prosegue: «C’è un consenso da parte della giunta sala per il progetto presentato. L’opposizione mi sembra che stia spingendo per la realizzazione dell’opera che potrebbe essere anche una spinta per Milano duramente colpita dal periodo Covid, sarebbe una cosa molto bella. Lo stadio è fondamentale per tornare nell’elite del calcio europeo».