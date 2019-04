Milan, senza Calabria spunta l’ipotesi Abate: ballottaggio aperto con Conti

L’esperto terzino rossonero si candida per sostituire Calabria. Gattuso ci pensa ed apre il ballottaggio con Andrea Conti

Non un periodo facile in casa Milan, ai risultati che non sembrano arrivare si aggiunge l’infortunio di Calabria che lo mette fuori causa fino al termine della stagione. Gattuso pensa dunque al sostituto ed è subito ballottaggio tra Abate e Conti.

Il primo, terzino esperto ormai da anni in pianta stabile al Milan, è più propenso alla fase difensiva, con poche sortite offensive e parecchie scelte sbagliate che sono spesso beccate dai tifosi. Il secondo invece è uno dei candidati per il futuro dell’Italia e del calcio italiano. Al contrario di Abate preferisce spingere in avanti, ma anche in fase difensiva mostra attitudine e temperamento. L’unico dubbio riguarda la sua condizione fisica, infatti viene da un anno di stop a causa di un infortunio al ginocchio. Il tecnico rossonero dovrà fare una scelta, al momento nessuno è favorito, ma nell’ultimo allenamento è stato provato Abate. Il ballottaggio però è aperto, uno tra Conti e Abate dovrà dare delle certezze a Gattuso e guadagnarsi il posto da titolare.