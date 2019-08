Milan, si configura l’undici di Giampaolo: ecco la formazione al completo

Il Milan esce sconfitto dalle tre sfide della ICC2019 ma mostra tanti segnali positivi: ecco la formazione al completo di Giampaolo

Le tre gare perse dal Milan nell’International Champions Cup non contano molto a livello di risultato ma sono state essenziali per saggiare la mano di Giampaolo sulla squadra volitiva ma senza gioco vista per mesi sotto la gestione Gattuso. Ebbene è successo: il tecnico abruzzese ha impostato la propria filosofia dirigendo l’orchestra un po’ arrangiata utilizzata in queste prime tre uscite stagionali (escludendo la sgambata contro il Novara).

Il centrocampo dai piedi buoni di Giampaolo

Stando ai miglioramenti mostrati da Suso nel ruolo di trequartista, il centrocampo del Milan si ridisegna alla grande con l’inserimento di Bennacer e Paquetà affiancati da una terza mezzala come Calhanoglu e Kessié dietro proprio lo spagnolo. In avanti Rafael Leao (aspettando Correa) avrà il compito decisivo di rivitalizzare con i suoi movimenti Krysto Piatek ancora lontano dalla giusta condizione.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Rafael Leao, Piatek. All.: Giampaolo.