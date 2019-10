Milan, spavento per Valentina Giacinti: portata via in ambulanza

Grande spavento durante Milan femminile Tavagnacco: il capitano delle rossonere Valentina Giacinti è stata portata via in ambulanza

Attimi di paura e tensione durante Milan-Tavagnacco (match vinto dalla rossonere per 2-0). Valentina Giacinti, capitano delle rossonere è stata vittima di un brutto infortunio alla testa, conseguente ad un contrasto aereo con un’avversaria. La giocatrice avrebbe momentaneamente perso i sensi.

Il capitano del Milan ha poi lasciato in campo trasportata in barella tra gli applausi del pubblico presente in campo. La numero 9 rossonera non ha mai perso conoscenza durante il trasporto in barella, come informa l’ufficio stampa del Milan.