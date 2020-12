Milan, spazio a Maldini e Colombo: le baby promesse ancora da svezzare

Contro lo Sparta Praga il Milan darà spazio a Daniel Maldini e Lorenzo Colombo. Le due giovani promesse rossonere da lanciare

Finalmente il Milan può tirare il fiato in un impegno ufficiale: quella di domani sera contro lo Sparta Praga sarà infatti la prima sfida ufficiale della stagione in cui gli uomini di Pioli non avranno l’obbligo e il dovere di portare a casa il risultato. Un vantaggio mica da poco, soprattutto considerano le energie fisiche e mentali spese da Romagnoli e compagni in questa prima metà di stagione.

Ecco quindi che il tecnico rossonero, per l’occasione, ha pronto un ampio turnover. Spazio a chi finora ha collezionato poco minutaggio: si parla quindi dei vari Conti, Duarte, Krunic ecc… Ma si parla anche e soprattutto di Daniel Maldini e Lorenzo Colombo.