Gazidis ha messo il veto alla trattativa che Leonardo sta conducendo in Brasile con il Gremio per il gioiellino Everton

Gazidis stoppa Everton Soares. E’ arrivato l’alt del dirigente rossonero a Leonardo per la trattativa che l’ex centrocampista sta portando avanti in Brasile con il Gremio per il gioiellino Everton Soares.

Il direttore generale rossonero, infatti, nelle ultime ore era ritornato alla carica per l’esterno del Gremio. Questione di costi – sottolinea Tuttosport – e forse pure di commissioni, visto che gli affari con i club brasiliani sono sempre complicati.