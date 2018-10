Milan, Suso: «Per due estati di fila ho ricevuto offerte dall’Inter»

Suso, intervistato dal Corriere della Sera, ha rivelato dettagli di mercato e ha parlato del suo stato di forma in vista del derby

«È il momento migliore della mia carriera, fisicamente e mentalmente non sono mai stato meglio», è un Suso molto carico quello che si sta preparando per il derby con l’Inter di domenica sera. L’esterno del Milan, in un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato che più volte i nerazzurri lo hanno cercato in fase di calciomercato: «Per due estati di fila c’è stata una loro offerta per me, ma sono molto contento e non ho mai pensato di cambiare». E così, vista la scelta, invece di servire assist per Icardi, consegna palloni da spingere in rete per un altro argentino, Higuain: «Si tratta di un campione, si è inserito molto bene ne gruppo e aiuta i più giovani. Calcisticamente lo conoscevo già, ma è anche un ragazzo magnifico. Per tre mesi siamo stati vicini di casa, lo accompagnavo a Milanello tutte le mattino, ma io avevo sonno e lui parlava in continuazione… A volte mi è venuta voglia di lasciarlo in autostrada!». Le fortune del derby passeranno anche dai loro piedi e dalla loro intesa, ma Suso ritiene che l’allenatore fondamentale: «Gattuso è una persona magnifica, è arrivato l’anno scorso in un momento difficile. È la persona giusta nel posto giusto».