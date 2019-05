Milan, Suso a quota 9 assist: l’obiettivo ora è raggiungere Cassano

Con l’assist a Calhanoglu a Firenze, Suso ha raggiunto quota 9 in campionato: lo spagnolo è ad un passo dai numeri di Cassano

È un Suso ritrovato quello di questo finale di stagione con la maglia del Milan. Il calciatore spagnolo è arrivato a quota 6 gol in campionato. La sua rete è stata decisiva per la vittoria contro il Bologna, così come il suo assist per Calhanoglu nel corso del match contro la Fiorentina.

Con l’assist a Firenze, Suso è arrivato a quota 9 in stagione. Col prossimo assist raggiungerà Antonio Cassano, l’ultimo rossonero ad andare in doppia cifra nella stagione 2011/12.