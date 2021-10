Milan, Tatarusanu: «Spero di giocare sempre così per aiutare la squadra»

Ciprian Tatrusanu, portiere del Milan, ha parlato dopo la vittoria dei rossoneri contro il Torino: ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Ciprian Tatarusanu ha parlato dopo Milan-Torino.

SUI LANCI LUNGHI: «Avevamo preparato questa giocata, Giroud è stato bravissimo nei duelli con i difensori».

SULLA SUA CRESCITA: «È normale che non giocando da tanto tempo ci possono essere dei dubbi. Spero di giocare sempre a questo livello e di aiutare la squadra a vincere».

SUL CORNER FINALE COL PORTIERE DEL TORINO IN AREA: «Io voglio fermare tutti i palloni, ma alcuni li devi respingere. È normale che il portiere possa salire, anche io a Porto sono salito per provare ad aiutare la squadra».

SUL SUO CARATTERE: «Sono abbastanza freddo».

SULLA PORTA INVIOLATA: «Avete ragione, quando non ci sono tiri aspetti per entrare in partita. Il Torino non ha avuto tante occasioni, sono rimasto concentrato fino alla fine e sono contento di aver mantenuto la porta inviolata».