Milan, Theo Hernandez e il rapporto con Ibrahimovic: «A volte mi becco la ramanzina»

Theo Hernandez ha parlato del rapporto con Zlatan Ibrahimovic

Theo Hernandez, terzino del Milan, in una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS ha parlato anche del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic.

LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE

«Da quando è arrivato ci ha dato un plus, senza dubbio. È vero che la sua presenza un po’ mette soggezione, ma alla fine nel quotidiano ci aiuta tantissimo, è un compagno in più. Qualche volta ci mette sull’attenti, ma serve anche questo. Il rapporto con lui? Buonissimo. A volte mi tocca anche qualche ramanzina, ma è normale. Vuole sempre che dia il meglio di me: ci mette in riga, Zlatan è Zlatan. Con lui ci sono scherzi, risate, ma il suo lato da “Dio” impone rispetto e, in fondo, è quello che lo rende speciale».